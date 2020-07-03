100 калининградских казаков хотят обучить соколиной охоте

Виталий Невар / Новый Калининград
Виталий Невар / Новый Калининград

Клуб соколиной охоты «Бусидо» выиграл президентский грант размером 2,1 млн рублей на проект «Уроки добра в музее птиц». Об этом «Новому Калининграду» сообщил председатель клуба Алексей Лаврентьев.

«В посёлке Рыбачий при немцах был музей орнитологии, и сейчас администрация Куршской косы восстанавливает здание музея. У меня с ними соглашение, я должен построить птичьи вольеры и собрать птиц, которые были там в довоенные времена. Мы будем показывать детям, как птицы летают, кушают, как мы их лечим. Сам я развожу хищных птиц, у меня есть приятель, который разводит певчих, другой — диковинных голубей. Если ребёнок заинтересуется даже этими маленькими птичками размером с мизинец, он никогда не вырастет плохим человеком. Он вырастет, любящим природу, — рассказал о проекте Алексей Лаврентьев. — В рамках гранта мы организуем автобусные экскурсии на Куршскую косу для 1215 детей. В автобусе будет гид-орнитолог, и пока мы будем ехать в Рыбачий, он в доступной форме расскажет детям о птицах Калининградской области».

Также президентский грант подразумевает обучение 100 калининградских казаков работе с ловчими птицами. «Казаки — партнёры моего клуба, я их обучу соколиной охоте. Будем набирать добровольцев и обучать азам соколиной охоты, как надо лечить птиц, спасать их, выпускать на волю», — пояснил председатель клуба «Бусидо».

Напомним, в июне стали известны результаты второго конкурса по программе президентских грантов. 30 некоммерческих организаций Калининградской области привлекли в регион более 33 миллионов рублей.

 

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить на Facebook Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter