100 калининградских казаков хотят обучить соколиной охоте

Клуб соколиной охоты «Бусидо» выиграл президентский грант размером 2,1 млн рублей на проект «Уроки добра в музее птиц». Об этом «Новому Калининграду» сообщил председатель клуба Алексей Лаврентьев.

«В посёлке Рыбачий при немцах был музей орнитологии, и сейчас администрация Куршской косы восстанавливает здание музея. У меня с ними соглашение, я должен построить птичьи вольеры и собрать птиц, которые были там в довоенные времена. Мы будем показывать детям, как птицы летают, кушают, как мы их лечим. Сам я развожу хищных птиц, у меня есть приятель, который разводит певчих, другой — диковинных голубей. Если ребёнок заинтересуется даже этими маленькими птичками размером с мизинец, он никогда не вырастет плохим человеком. Он вырастет, любящим природу, — рассказал о проекте Алексей Лаврентьев. — В рамках гранта мы организуем автобусные экскурсии на Куршскую косу для 1215 детей. В автобусе будет гид-орнитолог, и пока мы будем ехать в Рыбачий, он в доступной форме расскажет детям о птицах Калининградской области».

Также президентский грант подразумевает обучение 100 калининградских казаков работе с ловчими птицами. «Казаки — партнёры моего клуба, я их обучу соколиной охоте. Будем набирать добровольцев и обучать азам соколиной охоты, как надо лечить птиц, спасать их, выпускать на волю», — пояснил председатель клуба «Бусидо».

Напомним, в июне стали известны результаты второго конкурса по программе президентских грантов. 30 некоммерческих организаций Калининградской области привлекли в регион более 33 миллионов рублей.