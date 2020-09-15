Калининградскому зоопарку разрешили открыть все павильоны для посетителей

Калининградскому зоопарку разрешили открыть все помещения для посетителей с 15 сентября. Соответствующие изменения внесены в постановление регионального правительства.
По словам пресс-секретаря Екатерины Михайловой, сейчас зоопарк готовит павильоны к открытию. Посетить их можно будет с 16 или 17 сентября.
Напомним, из-за пандемии коронавируса в зоопарке были закрыты для посетителей Дом птиц, Дом тропических птиц, Тропический дом, террариум, аквариум, бегемотник, павильоны тапиров, жирафов, слонов, капибар и карликового бегемота, а также конференц-зал и музей.
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