Калининградскому зоопарку разрешили открыть все павильоны для посетителей

Виталий Невар / Новый Калининград
Виталий Невар / Новый Калининград
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Калининградскому зоопарку разрешили открыть все помещения для посетителей с 15 сентября. Соответствующие изменения внесены в постановление регионального правительства.

По словам пресс-секретаря Екатерины Михайловой, сейчас зоопарк готовит павильоны к открытию. Посетить их можно будет с 16 или 17 сентября.

Напомним, из-за пандемии коронавируса в зоопарке были закрыты для посетителей Дом птиц, Дом тропических птиц, Тропический дом, террариум, аквариум, бегемотник, павильоны тапиров, жирафов, слонов, капибар и карликового бегемота, а также конференц-зал и музей.

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