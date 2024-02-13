В Калининградском зоопарке впервые родился краснорукий тамарин (фото)

В Калининградском зоопарке впервые родился краснорукий тамарин (фото) В Калининградском зоопарке впервые родился краснорукий тамарин (фото) В Калининградском зоопарке впервые родился краснорукий тамарин (фото)

В Калининградском зоопарке 4 февраля впервые родился краснорукий тамарин, сообщили в пресс-службе учреждения.

Краснорукие тамарины прибыли в Калининград из Новосибирска в мае 2022 года. Самца и самку 2019 года рождения объединили для создания размножающейся пары. «Краснорукие тамарины живут семейными группами до десяти особей. Учитывая эту особенность, для них организовали два больших вольера: зимний — в павильоне по соседству с гигантскими муравьедами и летний — напротив. Для того, чтобы тамарины могли перемещаться между вольерами, прямо над пешеходной дорожкой сделаны специальные сетчатые переходы, которыми животные с удовольствием пользуются в тёплое время года», — пояснили в зоопарке.

По словам сотрудников, особенность этих миниатюрных приматов (тамарины весят 400-550 г) состоит в том, что уходом за потомством занимается отец. Сразу после рождения детеныш перебирается ему на спину и возвращается к матери только на время кормления два-три раза в день.

Как пояснили в Калининградском зоопарке, краснорукие тамарины обитают в северо-восточной части Южной Америки. Большую часть времени они проводят в кронах деревьев. Рожать детёнышей может только доминантная самка. Она кормит малышей до двух-трех месяцев, а в возрасте от 16 до 20 месяцев они становятся половозрелыми. Продолжительность жизни красноруких тамаринов в природе — около 12 лет, в неволе — до 25 лет.

Фото: пресс-служба Калининградского зоопарка

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