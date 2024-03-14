В Калининградской области хотят открыть хоспис для рептилий

В Калининградской области хотят создать приют-хоспис для рептилий и земноводных, сообщается в телеграм-канале центра реабилитации диких животных «Биосфера Балтики».

«Вчера мы поговорили с нашим другом ветврачом-герпетологом Натальей и приняли решение открыть приют-хоспис для рептилий и земноводных. Это будет отдельный объект на базе кабинета Натальи. Мы хотим, чтобы черепахи и не только поступали к нам, минуя водоемы. Слишком дорого обходится лечение и всегда обидно, когда помочь не получается», — говорится в публикации.

По словам представителей «Биосферы Балтики», центр заключил волонтерский договор. «О порядке работы приюта и что нам нужно для его обеспечения информация будет позже. Но мы уже ищем морозильный ларь, а так же принимаем аквариумы, террариумы и пластиковые боксы», — отмечается в сообщении.

В прошлом году «Биосфера Балтики» выиграла грант Фонд президентских грантов размером 4,7 млн рублей на доработку инфраструктуры для центра реабилитации тюленят. На выигранные деньги планируется построить плавучий адаптационный вольер, приобрести диагностическое оборудование, моторную лодку для обслуживания наводного вольера, обучить волонтеров и др.