В Калининградский зоопарк привезли желтых мангустов (фото)

В Калининградский зоопарк привезли желтых мангустов — одного самца и семь самок, сообщили «Новому Калининграду» в пресс-службе учреждения.

«А у нас новенькие! Приехали из Ленинградского зоопарка в таком вот капсульном отеле», — написала про прибывших животных директор зоопарка Светлана Соколова в своем телеграм-канале.

Жёлтые мангусты встречаются в южной части Африки, в том числе в ЮАР, Намибии, Ботсване, Зимбабве и южной Анголе. Предпочитают саванны и полупустыни. Это некрупные хищники: длина тела у них варьирует от 23 до 75 см, масса — от 1 до 5–6 кг. Продолжительность жизни в неволе достигает 15 лет.