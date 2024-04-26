В Калининградский зоопарк привезли желтых мангустов (фото)

Фрагмент фотографии из телеграм-канала Светланы Соколовой
Фрагмент фотографии из телеграм-канала Светланы Соколовой

В Калининградский зоопарк привезли желтых мангустов — одного самца и семь самок, сообщили «Новому Калининграду» в пресс-службе учреждения.

«А у нас новенькие! Приехали из Ленинградского зоопарка в таком вот капсульном отеле», — написала про прибывших животных директор зоопарка Светлана Соколова в своем телеграм-канале.

Жёлтые мангусты встречаются в южной части Африки, в том числе в ЮАР, Намибии, Ботсване, Зимбабве и южной Анголе. Предпочитают саванны и полупустыни. Это некрупные хищники: длина тела у них варьирует от 23 до 75 см, масса — от 1 до 5–6 кг. Продолжительность жизни в неволе достигает 15 лет.


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