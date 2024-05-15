В Калининградский зоопарк из Москвы переехали лемуры Сара и Джулиан (видео)

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В Калининградском зоопарке поселились два лемура. Об этом сообщает телеграмм-канал зоосада.

«Сарочке скоро три, Джулиану — четыре года. Приехали к нам из Московского зоопарка. Познакомились в дороге: до этого оба лемура жили в разных семьях. Тот факт, что они не имеют родственных связей как бы намекает на продолжение лемуророда, на что мы очень рассчитываем и надеемся», — рассказали в зоопарке. 

В рационе лемуров фрукты, овощи и насекомые. А самая выдающая часть у этого животного — хвост, который длиннее самого зверька и весит как пол-лемура. Хвостом животные подают друг другу сигналы, распространяют собственный запах и балансируют во время прыжков, уточнили в зоопарке. 

Поселилась экзотическая парочка в Доме тропических птиц, по соседству с трубкозубом. Увидеть их можно будет уже завтра.


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