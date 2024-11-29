Калининградский зоопарк показал детёныша-суриката (видео)

Все новости по теме: Жизнь животных

Калининградский зоопарк показал детёныша-суриката, который впервые появился на публике. Видео с ним опубликовали в сообществе зоопарка ВКонтакте.

В пресс-службе зоопарка пояснили, что сейчас в экспозиции находится четыре суриката. Детёныш родился некоторое время назад, однако точный его возраст и пол пока неизвестны.

«Полный чувств и противоречий сурикачий коллектив то ли играет, то ли пытается съесть друг друга заживо. И вдруг вжух... и появляется такое чудо! Не знаем пока, какого пола, знаем, какого возраста и ужасно умиляемся», — говорится в сообщении зоопарка.


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter