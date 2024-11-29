Калининградский зоопарк показал детёныша-суриката (видео)

Калининградский зоопарк показал детёныша-суриката, который впервые появился на публике. Видео с ним опубликовали в сообществе зоопарка ВКонтакте.



В пресс-службе зоопарка пояснили, что сейчас в экспозиции находится четыре суриката. Детёныш родился некоторое время назад, однако точный его возраст и пол пока неизвестны.

«Полный чувств и противоречий сурикачий коллектив то ли играет, то ли пытается съесть друг друга заживо. И вдруг вжух... и появляется такое чудо! Не знаем пока, какого пола, знаем, какого возраста и ужасно умиляемся», — говорится в сообщении зоопарка.