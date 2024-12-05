«Это любовь»: у льва Тиграна из Калининградского зоопарка появился опекун из Анапы (видео)

У льва Тиграна, недавно переехавшего в Калининградский зоопарк, появился опекун — Даниэлла Багаева из Анапы. Как выяснилось, женщина давно знакома со львом и питает к нему самые теплые чувства. Об этом сообщила пресс-служба

«Даниэлла Багаева познакомилась со львом четыре года назад, еще в Анапе. Переживала, когда льва перевозили в Старый Оскол, внимательно следила за морским путешествием Тиграна на запад и, как только смогла, прилетела посмотреть на все своими глазами. Едва услышав ее голос, Тигран вскочил с места и в два прыжка оказался у ограды. Старые друзья наконец-то встретились после долгой разлуки», — рассказали в зоопарке.

Даниэлла приняла решение стать опекуном Тиграна. Как отметили в зоопарке, «теперь у нее есть совершенно официальный повод приезжать в гости почаще».

Видео со страницы «ВКонтакте» Калининградского зоопарка