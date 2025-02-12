«Мощное зрелище»: в Калининградском зоопарке показали первую встречу львов

Сотрудники Калининградского зоопарка 12 февраля впервые запустили недавно прибывшего в Калининград льва Тиграна в вольер львицы Леи. Начало отношений в учреждении оценили как «довольно позитивное», несмотря на стычку.

«Мы специально немного замедлили видео — уж больно могучее и мощное зрелище. В этой стычке Лея явно доминирует, даёт понять самцу, кто в этом доме хозяин. Но потом отходит, принимает правильную позу подчинения и дальше оба ведут себя деликатно и благопристойно», — прокомментировали в зоопарке видеофрагмент, запечатлевший первую встречу животных.

В учреждении также пояснили, что «в случаях с крупными кошками объединять животных на территории самки — обычная практика». «Так самец чувствует себя менее уверенно и ведет менее нахраписто, что важно, учитывая разницу в весе и размерах», — отметили в зоопарке. Будут ли животные ночевать на одной территории, станет известно к концу дня.

Напомним, африканский лев по кличке Тигран прибыл на территорию Калининградской области из Старого Оскола 23 сентября 2024 года. В зоопарке рассказали, что длина Тиграна от носа до кончика хвоста составляет почти три метра, а вес — 242 килограмма.