В день своего рождения бегемотиха Миля побила бегемота Глясика

Бегемотиха Миля 19 декабря празднует свой 24-й день рождения. Как сообщает пресс-служба зоопарка, за несколько минут до праздничного кормления именинница «устроила взбучку бедному бегемоту Глясику».

«Характер у Мили всегда был сложным. Родилась она в 2000 году накануне миллениума, отчего и получила своё имя. И вот уже который год всю мощь своего нрава изливает на партнёра. А тот и терпит. Этакий увалень-добряк», — рассказали в зоопарке.

Помимо этого, в пресс-службе вспомнили случай, когда в 2014 году Глясик обеспечил Миле выход из вольера, проломив ограждение торсом. «Миля радостно пошла пастись на травке, а он остался дома, как хороший мальчик», — добавили в зоопарке.