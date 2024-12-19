В день своего рождения бегемотиха Миля побила бегемота Глясика

Фото: Калининградский зоопарк
Фото: Калининградский зоопарк
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Бегемотиха Миля 19 декабря празднует свой 24-й день рождения. Как сообщает пресс-служба зоопарка, за несколько минут до праздничного кормления именинница «устроила взбучку бедному бегемоту Глясику».

«Характер у Мили всегда был сложным. Родилась она в 2000 году накануне миллениума, отчего и получила своё имя. И вот уже который год всю мощь своего нрава изливает на партнёра. А тот и терпит. Этакий увалень-добряк», — рассказали в зоопарке.

Помимо этого, в пресс-службе вспомнили случай, когда в 2014 году Глясик обеспечил Миле выход из вольера, проломив ограждение торсом. «Миля радостно пошла пастись на травке, а он остался дома, как хороший мальчик», — добавили в зоопарке.


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