Калининградский зоопарк показал, чем кормят «злейшего врага нильских крокодилов» (видео)

В Калининградском зоопарке продемонстрировали, как проходит процесс кормления варана по кличке Хлыст. Соответствующий пост размещен на странице учреждения «ВКонтакте».

«Представить себе сложно, но вот этот поджарый товарищ — самый что ни на есть злейший враг... нильских крокодилов. <…> В природе вараны питаются самыми разнообразными живыми существами — насекомыми, моллюсками, змеями, ящерицами, рыбой и яйцами рептилий. Самые наглые и смелые активно разоряют гнезда нильских крокодилов, беспринципно поедая их будущее потомство», — рассказали в зоопарке.

Как отметили в пресс-службе зоосада, увидеть процесс кормления варанов вживую у посетителей возможности нет, поскольку данный вид довольно агрессивный, а поэтому Хлыста кормят обычно за закрытыми дверями. «В минуты гнева он начинает хлестать киперов своим длинным хвостом, как хлыстом. Отсюда и меткая кличка», — пояснили сотрудники зоосада, уточнив, что Хлыст «еще молод и мал», ведь ему всего около года. При этом его взрослые сородичи достигают в длину 170 см.

Сейчас Хлыста можно увидеть в Террариуме. Когда он «вырастет» из своего нынешнего террариума, то переедет во «взрослую» квартиру — в большой объем Тропического дома.

Видео пресс-службы Калининградского зоопарка