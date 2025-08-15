Настоящий ритуал: Калининградский зоопарк рассказал о купании нильского варана (видео)

Калининградский зоопарк рассказал о процессе купания нильского варана Хлыста. Как сообщила пресс-служба учреждения, купание рептилий — это «настоящий ритуал, состоящий из определенных действий».

«Если кто-то думает, что купание варана — это какое-то плёвое дело, занырныл-вынырнул и делов, то он не прав», — пишет пресс-служба.

«Проба водички. Утренний туалет (Хлыст всегда испражняется только в воду, как воспитанный варан). Мытьё головы и морды после принятия пищи, чтобы убрать запахи корма — кальмаров и мидий (красиво живёт!). Своеобразная чистка зубов, а как без этого? Пилинг и скраб линяющей шкурки со спины. Вместо мочалки — мощная когтистая конечность, — описывает „ритуал“ ведущий зоолог сектора „Акватеррариум“ Александр Хлевтов. — Ура! Вы великолепны и готовы к приему посетителей! Можно немножко расслабиться в ванной».

Видео: Калининградский зоопарк

Ранее в зоопарке продемонстрировали, как проходит процесс кормления Хлыста. «В минуты гнева он начинает хлестать киперов своим длинным хвостом, как хлыстом. Отсюда и меткая кличка», — поясняли сотрудники зоосада.