Настоящий ритуал: Калининградский зоопарк рассказал о купании нильского варана (видео)

Все новости по теме: Жизнь животных

Калининградский зоопарк рассказал о процессе купания нильского варана Хлыста. Как сообщила пресс-служба учреждения, купание рептилий — это «настоящий ритуал, состоящий из определенных действий».

«Если кто-то думает, что купание варана — это какое-то плёвое дело, занырныл-вынырнул и делов, то он не прав», — пишет пресс-служба.

«Проба водички. Утренний туалет (Хлыст всегда испражняется только в воду, как воспитанный варан). Мытьё головы и морды после принятия пищи, чтобы убрать запахи корма — кальмаров и мидий (красиво живёт!). Своеобразная чистка зубов, а как без этого? Пилинг и скраб линяющей шкурки со спины. Вместо мочалки — мощная когтистая конечность, — описывает „ритуал“ ведущий зоолог сектора „Акватеррариум“ Александр Хлевтов. — Ура! Вы великолепны и готовы к приему посетителей! Можно немножко расслабиться в ванной».

Видео: Калининградский зоопарк

Ранее в зоопарке продемонстрировали, как проходит процесс кормления Хлыста. «В минуты гнева он начинает хлестать киперов своим длинным хвостом, как хлыстом. Отсюда и меткая кличка», — поясняли сотрудники зоосада.

Тема в развитии

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter