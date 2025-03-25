Стали парой: в зоопарке объединили вольеры льва Тиграна и львицы Леи (видео)

Лев Тигран. Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
Лев Тигран. Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
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В Калининградском зоопарке 25 марта объединили вольеры льва Тиграна и львицы Леи, приняв решение больше не закрывать между ними задвижки. Во избежание конфликтов разъединять пару будут только на время кормления, сообщает телеграм-канал зоопарка.

«Объединять львов в День работника культуры — стратегически верное решение, даже льву приходится держать марку. Если видео первой встречи мы намеренно замедляли, то тут пришлось значительно ускориться, чтобы уложить эти долгие 40 минут вокруг-да-около-хождения в удобоваримый хронометраж», — сообщили в зоопарке. По итогу объединения зоотехническое руководство признало «такой неспешно-осторожно-деликатный вариант развития событий» идеальным.

Африканский лев по кличке Тигран прибыл на территорию Калининградской области из Старого Оскола 23 сентября 2024 года. В зоопарке рассказали, что длина Тиграна от носа до кончика хвоста составляет почти три метра, а вес — 242 килограмма.

12 февраля 2025 года сотрудники учреждения впервые запустили Тиграна в вольер львицы Леи. Начало отношений в учреждении оценили как «довольно позитивное», несмотря на стычку.

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