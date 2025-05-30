Калининградский зоопарк показал, как проходит медицинский тренинг леопарда Хана (видео)

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Калининградский зоопарк показал, как проходит медицинский тренинг леопарда Хана. Как сообщает зоосад, он тренируется «с большой охотой и послушанием», а сам тренинг не раз выручал ветврачей и киперов, когда приходилось брать кровь у животного.

«По команде „таргет“, что значит „цель“, Хан замирает, держа морду там, где покажет тренер. Чтобы подкрепить правильное поведение, в рот Хану складывают курочку. Второй тренер в это время имитирует процедуру забора крови на анализ из ханова хвоста, — пояснил зоопарк. — Еще есть тренинг, когда Хан, следуя за целью, встаёт на задние лапы и позволяет осмотреть живот и открывает рот для осмотра пасти и зубов».

Видео: Калининградский зоопарк

Отметим, что 29 мая Хану исполнилось 18 лет. О старости в поведении леопарда ничего не напоминает: «Аппетит отличный, активность — на высоте. Разве что разленился с годами: сто раз подумает, прежде, чем прыгнуть за кроликом на высокую полку. Но это скорее житейская мудрость: кролика рано или поздно всё равно спустят вниз». Чтобы создать возрастному леопарду комфортные условия, в его внутреннем вольере положили тёплые полы.

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