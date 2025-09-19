В Калининградском зоопарке произошло «небольшое ЧП» с леопардом Ханом (видео)

В Калининградском зоопарке «случилось небольшое ЧП». Как сообщила директор учреждения Светлана Соколова в своём телеграм-канале, амурский леопард Хан «насадил» кость на клык.

Кость снял зоотехник и ветврач Андрей Жилионис. «Раньше нам пришлось бы иммобилизировать (создать неподвижность (покой) повреждённой части тела с помощью подручных средств или специальных изделий. — прим. „Нового Калининграда“) его, а сейчас кость сняли, используя результаты тренинга. Коллеги молодцы, и Хан молодец — позволил провести эту весьма неприятную манипуляцию с собой», — добавила Соколова.

Видео: страница «ВКонтакте» Светланы Соколовой

В мае Калининградский зоопарк показывал, как проходит медицинский тренинг Хана. По словам пресс-службы, он тренируется «с большой охотой и послушанием», а сам тренинг не раз выручал ветврачей и киперов, когда приходилось брать кровь у животного.

Тема в развитии

