Калининградский зоопарк приглашает отметить День обезьян

В Калининградском зоопарке 17 августа в 11:00 пройдёт День обезьян (0+). В программе запланированы викторины, лекции и приготовление угощений для животных. Об этом сообщила пресс-служба зоосада.

Участники праздника смогут своими руками приготовить «пищевое обогащение» для приматов и понаблюдать, как они едят угощение. Специалисты зоопарка расскажут об особенностях обезьян, их рационе, характере и повадках. Знатоки смогут попробовать свои силы в викторине «Обезьяньи секреты». Победители получат «небольшие, но приятные призы» от зоопарка.

Уточняется, что в учреждении содержится десять видов приматов, восемь из которых занесены в Международную Красную книгу.

Вход на праздник по входным билетам в зоопарк.