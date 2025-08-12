Калининградский зоопарк приглашает отметить День обезьян

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Жизнь животных

В Калининградском зоопарке 17 августа в 11:00 пройдёт День обезьян (0+). В программе запланированы викторины, лекции и приготовление угощений для животных. Об этом сообщила пресс-служба зоосада.

Участники праздника смогут своими руками приготовить «пищевое обогащение» для приматов и понаблюдать, как они едят угощение. Специалисты зоопарка расскажут об особенностях обезьян, их рационе, характере и повадках. Знатоки смогут попробовать свои силы в викторине «Обезьяньи секреты». Победители получат «небольшие, но приятные призы» от зоопарка.

Уточняется, что в учреждении содержится десять видов приматов, восемь из которых занесены в Международную Красную книгу.

Вход на праздник по входным билетам в зоопарк.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter