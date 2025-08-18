В Калининградском зоопарке планируют «аккуратно формировать пару» капибар (видео)

Фото: Telegram-канал Калининградского зоопарка

«Работать самцом» у капибар в Калининградском зоопарке теперь будет недавно прибывший из «Москвариума» четырёхлетний Лючик. Не справившийся с этой ролью Пух осваивается в новом вольере. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

Ранее Пух проживал с самкой Полей, однако это был «мезальянс». «Не смог скромный юнец расположить к себе опытную даму. Да и как тут смочь, когда дама старше тебя в три раза! Самцом у капибар теперь будет работать новенький четырёхлетний Лючик, который недавно переехал к нам из „Москвариума“. Как только карантин закончится, киперы начнут аккуратно формировать пару», — говорится в сообщении.

Пуху тем временем «предстоит влиться в южноамериканский коллектив» тапира, патагонских мар, ламы и нанду. «Во всяком случае, новый бассейн он уже оценил», — отметили в зоопарке, приложив видеоподтверждение.