В Калининградском зоопарке ожидают 700-тысячного посетителя

Калининградский зоопарк ожидает в ближайшее время 700-тысячного посетителя. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

«Сейчас в зоопарке в день бывает порядка 1000 человек. Если погода будет хорошей, может, и гораздо больше случится. На вечер пятницы до 700-тысячного посетителя осталось всего 2000 человек», — говорится в сообщении. В первый час работы в субботу в зоопарк вошло порядка 100 человек. «Если дело так пойдёт, сегодня всё и случится», — добавили в пресс-службе.

700-тысячному посетителю обещают сертификат, «удостоверяющий факт его „семисотства“», и подарки, включая годовой абонемент в зоопарк на 10 посещений.