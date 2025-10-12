Калининградский зоопарк побил рекорд посещаемости 43-летней давности

Калининградский зоопарк в воскресенье, 12 октября, принял 700-тысячного посетителя. Таким образом, побит рекорд посещаемости, установленный 43 года назад в 1982 году.



«Иван, Даша и Тая сегодня зашли с нужного входа в нужное время. Шли на день рождения слонихи Преголи, а попали на наш радостный отряд. Ребята — коренные калининградцы, в зоопарк ходят уже несколько поколений», — сообщили в пресс-службе учреждения.

700-тысячному посетителю вручили сертификат, «удостоверяющий факт его „семисотства“», и подарки, включая годовой абонемент на 10 посещений.

Как отметили в учреждении, сегодня Калининградский зоопарк входит в тройку лидеров по посещаемости наряду с федеральным национальным парком Куршская коса и Музеем мирового океана со всеми его филиалами.