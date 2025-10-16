Калининградский зоопарк показал игру Тиграна и Леи с «обезьяньим кулаком» (видео)

Калининградский зоопарк показал игру льва Тиграна и львицы Леи с «обезьяньим кулаком» — шаром, сплетенным из канатов. Зоосад опубликовал видео на своей странице «ВКонтакте».

Львы играли с тремя игрушками, смазанными ароматическими маслами мяты и чайного дерева. «Обезьяний кулак» повесили на столб, а два больших пластиковых шара положили на траву.

Первой к игре приступила Лея. «Львицы по темпераменту бодрее и активнее львов. Она пробует „на зуб“ каждую игрушку, но всё время оглядывается на выход в вольер. Тот, кого она высматривает, выходит и моментально предъявляет свои права на всё! — пояснили в зоопарке. — Лея — правильная девушка. Уступает и отходит в сторону. Умные женщины не станут лезть на рожон, они подождут, пока этот тиран уснет и уж тогда наиграются вволю».

Видео: Калининградский зоопарк