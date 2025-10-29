«Устал и лег»: в зоопарке льва Тиграна «победила» косичка из пожарных рукавов (видео)

В Калининградском зоопарке лев Тигран «сражался» с косичкой из пожарных рукавов, но проиграл. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

«Он честно сражался с косичкой из пожарных рукавов, бился до последнего, не щадя себя. Но силы оказались неравны и Тигран упал, побеждённый безжалостными пожарными рукавами. Жуткая картина», — отметили в зоопарке.

По словам пресс-службы, животным нужно давать не только «новые обогащения среды» — игрушки, которые позволяют сделать их жизнь разнообразнее и позволить проявлять свое естественное поведение, — но и следить, как они реагируют на них и взаимодействуют с ними. «В этом случае Тигран рьяно взялся за дело, но потом устал и лёг отдохнуть. Бывает», — добавляет зоосад.

Видео: Калининградский зоопарк

В середине октября Калининградский зоопарк показал игру льва Тиграна и львицы Леи с «обезьяньим кулаком» — шаром, сплетенным из канатов. Они играли с тремя игрушками, смазанными ароматическими маслами мяты и чайного дерева.

Подписывайтесь на наш новый Телеграм-канал по ссылке!