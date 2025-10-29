«Устал и лег»: в зоопарке льва Тиграна «победила» косичка из пожарных рукавов (видео)

Все новости по теме: Жизнь животных

В Калининградском зоопарке лев Тигран «сражался» с косичкой из пожарных рукавов, но проиграл. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

«Он честно сражался с косичкой из пожарных рукавов, бился до последнего, не щадя себя. Но силы оказались неравны и Тигран упал, побеждённый безжалостными пожарными рукавами. Жуткая картина», — отметили в зоопарке.

По словам пресс-службы, животным нужно давать не только «новые обогащения среды» — игрушки, которые позволяют сделать их жизнь разнообразнее и позволить проявлять свое естественное поведение, — но и следить, как они реагируют на них и взаимодействуют с ними. «В этом случае Тигран рьяно взялся за дело, но потом устал и лёг отдохнуть. Бывает», — добавляет зоосад.

Видео: Калининградский зоопарк

В середине октября Калининградский зоопарк показал игру льва Тиграна и львицы Леи с «обезьяньим кулаком» — шаром, сплетенным из канатов. Они играли с тремя игрушками, смазанными ароматическими маслами мяты и чайного дерева.

Подписывайтесь на наш новый Телеграм-канал по ссылке!

Тема в развитии

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter