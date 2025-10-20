Калининградский зоопарк стал площадкой для учений по ликвидации очага бешенства (фото)

Калининградский зоопарк впервые стал площадкой для межрегиональных учений «по локализации и ликвидации условного очага бешенства». Представители всех профильных организаций собрались в одном месте, чтобы отработать на практике свои действия на случай обнаружения очага. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

Бешенство — опасный зооантропоноз, то есть заболевание, которым человек может заразиться от животного. Восприимчивыми к нему могут быть все теплокровные, включая птиц. Заболевание смертельно опасно, эффективного лечения до сих пор не разработано.

Учения прошли в Калининградском зоопарке, поскольку он находится в центре — «случись что, эпицентр болезни окажется в сердце Калининграда». Кроме того, в учреждении на одной территории собрано несколько сот видов животных, которые потенциально могут быть инфицированы. Его также ежедневно посещают сотни людей: «И ставки более высоки, и риски значительны».



Тренировку для СЗФО организовывает государственная ветеринарная служба. По легенде учений на территорию зоопарка проникла дикая лиса с явными признаками бешенства. Ее необходимо было усыпить, а затем тщательно обработать территорию и обследовать тех животных, которые потенциально могли вступить с ней в контакт.

Напомним, что в начале октября в зоопарке прошли учения по оттачиванию навыка поимки сбежавшего опасного животного. Это был тигр, в роли которого выступил один из сотрудников учреждения.

