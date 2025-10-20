Калининградский зоопарк стал площадкой для учений по ликвидации очага бешенства (фото)

Все новости по теме: Жизнь животных

Калининградский зоопарк впервые стал площадкой для межрегиональных учений «по локализации и ликвидации условного очага бешенства». Представители всех профильных организаций собрались в одном месте, чтобы отработать на практике свои действия на случай обнаружения очага. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

Бешенство — опасный зооантропоноз, то есть заболевание, которым человек может заразиться от животного. Восприимчивыми к нему могут быть все теплокровные, включая птиц. Заболевание смертельно опасно, эффективного лечения до сих пор не разработано.

Учения прошли в Калининградском зоопарке, поскольку он находится в центре — «случись что, эпицентр болезни окажется в сердце Калининграда». Кроме того, в учреждении на одной территории собрано несколько сот видов животных, которые потенциально могут быть инфицированы. Его также ежедневно посещают сотни людей: «И ставки более высоки, и риски значительны».

Тренировку для СЗФО организовывает государственная ветеринарная служба. По легенде учений на территорию зоопарка проникла дикая лиса с явными признаками бешенства. Ее необходимо было усыпить, а затем тщательно обработать территорию и обследовать тех животных, которые потенциально могли вступить с ней в контакт.

Фото: Калининградский зоопарк

Напомним, что в начале октября в зоопарке прошли учения по оттачиванию навыка поимки сбежавшего опасного животного. Это был тигр, в роли которого выступил один из сотрудников учреждения.

Подписывайтесь на наш новый Телеграм-канал по ссылке!

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter