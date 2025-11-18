В зоопарке показали, как труд делает из обезьяны человека (видео)

Скриншот видео Калининградского зоопарка
Скриншот видео Калининградского зоопарка
Все новости по теме: Жизнь животных

В Калининградском зоопарке провели «смелый эксперимент» по воссозданию «процесса превращения обезьяны в человека с помощью трудовой деятельности». Шутливый пост разместили в соцсетях учреждения.

«В ходе эксперимента нам удалось подтвердить ряд ранее выдвинутых гипотез:

  • картонная труба способна выдержать взрослого орангутана, но недолго,

  • ковырять стену удобнее сидя на синей пластиковой бочке,

  • палец плохо приспособлен для демонтажа облицовки,

  • в любой сложной ситуации ищи рычаг», — говорится в сообщении.

На днях орангутан Антон также был замечен за проведением «ремонта», после которого потрудиться в вольере придётся уже сотрудникам зоопарка.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter