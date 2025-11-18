В зоопарке показали, как труд делает из обезьяны человека (видео)

В Калининградском зоопарке провели «смелый эксперимент» по воссозданию «процесса превращения обезьяны в человека с помощью трудовой деятельности». Шутливый пост разместили в соцсетях учреждения.

«В ходе эксперимента нам удалось подтвердить ряд ранее выдвинутых гипотез:

картонная труба способна выдержать взрослого орангутана, но недолго,

ковырять стену удобнее сидя на синей пластиковой бочке,

палец плохо приспособлен для демонтажа облицовки,

в любой сложной ситуации ищи рычаг», — говорится в сообщении.

На днях орангутан Антон также был замечен за проведением «ремонта», после которого потрудиться в вольере придётся уже сотрудникам зоопарка.