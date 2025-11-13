В зоопарке показали, как орангутан Антон делает «ремонт» в вольере (видео)

В Калининградском зоопарке показали, как орангутан Антон делает «ремонт» во внутреннем вольере. Видео и фото последствий активной деятельности опубликовали в соцсетях учреждения.





Фото: Калининградский зоопарк

«Каждому нужны перемены: обновить гардероб, сменить прическу, в конце концов, переклеить уже эти надоевшие обои! На Антона вчера тоже накатило: мужчина решительно встал и... начал ремонт. 10 минут — и отделка половины стены демонтирована. Как чувствовал, что у строителей по плану к следующему сезону обновление декора в уличном вольере. Ну теперь уже, и во внутреннем тоже», — прокомментировали в зоопарке.