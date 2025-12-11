Минсоц: в Калининградской области пособие на рождение ребенка получают единицы

Региональное единовременное пособие при рождении ребенка остается фактически недоступным для большинства семей в Калининградской области: при тысячах новорожденных его получают лишь единицы. Об этом 10 декабря на заседании комитета по соцполитике Заксобрания сообщила замминистра регионального минсоца Виолетта Лёвина.

«В 2024 году в регионе родилось 7 544 ребенка, а единовременное пособие при рождении ребенка было назначено 159 гражданам. С января по сентябрь 2025 года родилось 5 557 детей, а единовременное пособие при рождении ребенка назначено 38 гражданам. Это свидетельствует о неэффективной мере социальной поддержки», — отметила замминистр.

В минсоце уточнили, что данное пособие предназначено на приобретение товаров, средств ухода и продуктов питания и составляет 3,5 тыс. рублей на первого ребенка, 7 тыс. — на второго, 10 тыс. — на третьего и последующих. При этом оно предоставляется с учетом критериев нуждаемости — финансовой и имущественной обеспеченности семьи, установленных п. 6 ст. 5 Социального кодекса. Минсоц предложил отменить эту меру и ввести вместо неё выплату всем семьям без учета критериев нуждаемости.

Напомним, законопроект, который вводил критерий нуждаемости для региональной выплаты молодым матерям, депутаты Облдумы одобрил в 2016 году . Тогда предполагалось, что пособие будут получать только семьи со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов. Позже был утвержден Социальный кодекс области, закрепивший эту норму.

До этого региональное единовременное пособие при рождении ребенка полагалось всем молодым семьям, не зависимо от уровня доходов.