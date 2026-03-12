Очевидцы: на ул. Колхозной в Калининграде сносят столетние заборы (фото)

На ул. Колхозной в Калининграде начали сносить столетние заборы. Об этом сообщил в своём телеграм-канале депутат регионального Заксобрания Евгений Мишин.

«Нахожусь в командировке и не могу присутствовать вместе с людьми, когда им ломают их имущество!!! Простите, но мои друзья и коллеги будут рядом. Сказать, что я шокирован происходящим на улице Колхозной в городе Калининграде — ничего не сказать. Вопреки всем нормам и правилам, администрация города Калининграда сносит заборы по предписаниям, которым 100», — говорится в сообщении.

Власти, по словам Мишина, ссылаются «на какие-то градостроительные планы и нарушение условных границ (красных линий)», чем выводят жителей из себя. «Их ярость можно понять. Власть окончательно потеряла доверие людей. И люди обязательно вам резко на это укажут, не сомневайтесь», — добавил депутат.

Как сообщили «Новому Калининграду» очевидцы, снос заборов временно приостановили, рядом начали дежурить местные жители.

Ранее власти пообещали снести и старинную ограду на ул. Невского перед домами № 56, 58-58а и 60.



