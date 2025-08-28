Калининградские защитники трамвая отправили коллективное обращение в Минтранс РФ

Калининградские защитники трамвая направили новое коллективное обращение в Минтранс РФ с просьбой остановить «безосновательное разрушение трамвайной инфраструктуры» в городе и включить ремонт трамвайных путей на проспекте Победы в перечень первоочередного восстановления маршрутов с последующим восстановлением линии трамвая до Тенистой аллеи.

В письме (оно имеется в распоряжении редакции — прим. «Нового Калининграда») утверждается, что разрушение калининградского трамвая продолжается и после того, как премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение «о включении проекта Калининградской области по капитальному ремонту изношенной трамвайной инфраструктуры и подвижного состава в программу комплексного развития городского электрического транспорта».

«Ярким примером является уничтожение выделенной линии трамвая на пр-те Победы: трамвайные пути здесь вырезали для оборудования автопарковок, землю под разворотным кольцом включили в список приватизируемого имущества, а другую часть трамвайных путей разломали для сомнительного расширения тротуара (ранее здесь хватало места и для тротуара, и для трамвайных путей), — уверяют активисты. — После полного разрушения трамвайной линии на пр-те Победы вернуть сюда трамвай в будущем будет практически нереально. Будет утрачена возможность провести трамвай в западную, активно растущую окраину города. Напротив, сохранение трамвайных путей и землеотвода позволит отремонтировать эту трамвайную линию с минимальными расходами».

Кроме того, в тексте обращения общественники напоминают, что в ноябре 2024 года они уже направляли губернатору Калининградской области Алексею Беспрозванных и вице-премьеру Правительства России Марату Хуснуллину более 3000 подписей в защиту трамвайной инфраструктуры, а в мае 2025 года СУ СКР по Калининградской области возбудил уголовное дело из-за разрушения трамвайной инфраструктуры в Калининграде, «однако после этого разрушение выделенных трамвайных линий продолжилось с удвоенной силой».

Отдельные письма, кроме главы Минтранса Андрея Никитина, были направлены председателю Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентине Матвиенко, сенаторам Анатолию Артамонову и Александру Шендерюку-Жидкову, депутату Госдумы РФ Сергею Ерёмину и секретарю Государственного совета РФ Алексею Дюмину. К ним также приложены подписи калининградцев на семи листах и копии обращения транспортных специалистов и экспертов России по вопросу развития трамвайной системы Калининграда на трёх листах.