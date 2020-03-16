Тренер «Балтики» раскритиковал проведение матчей без болельщиков

Тренер ФК «Балтика» Евгений Калешин раскритиковал проведение матчей без болельщиков. Об этом он рассказал на пресс-конференции матча «Балтика» — «Армавир».

«Игра организуется для болельщиков. Сейчас, получается, мы сыграли для таблицы, для статистики, но болельщики ничего не получили. Они не получили впечатлений. Даже у нас не было ощущения, что это настоящий футбол. Я в первый раз с таким сталкиваюсь», — заявил Калешин.

Он заявил, что лучим решением было бы отложить матчи на время.

Напомним, в воскресенье, 15 марта, состоялся матч «Балтика» — «Армавир», в котором победу одержал калининградский футбольный клуб. Игра проводилась без зрителей из-за эпидемии коронавируса.