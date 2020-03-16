В Правительстве РФ обсуждают продление весенних каникул в школах из-за коронавируса

Правительство РФ рассматривает возможность продления школьных каникул из-за эпидемии коронавируса. Как пишет РИА «Новости», об этом говорится в перечне мер, которые было поручено проработать на совещаниях в кабмине в минувшие выходные.



«Продление школьных каникул», — сообщается в документе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

По словам источника РИА в ведомстве, данные меры поручено «проработать» для решения об их реализации.

Напомним, с 16 марта в Калининградской области из-за коронавируса введено свободное посещение школ и детсадов.