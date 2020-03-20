Волейбольный матч между «Локомотивом» и «Уралочкой» отменен из-за коронавируса

Матч 1/2 финала российской волейбольной Суперлиги между «Локомотивом» и «Уралочкой» отменен. Об этом в пятницу, 20 марта, сообщает пресс-служба калининградского клуба. Игра должна была состояться 21 марта в спорткомплексе «Янтарный» и пройти без зрителей из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
«Решением исполкома ВФВ от 20 марта приостанавливаются матчи полуфинальной серии чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги, а также игры первенства России во всех возрастах и студенческая универсиада России до особого распоряжения», — говорится в сообщении, распространенном «Локомотивом».
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