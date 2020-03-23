Гендиректор «Балтики»: для выступления в Премьер-лиге клубу достаточно 500 млн

Гендиректор «Балтики»: для выступления в Премьер-лиге клубу достаточно 500 млн
Виталий Невар / Новый Калининград
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Клубу «Балтика» для выступления в Премьер-лиге достаточно 500 миллионов, заявил генеральный директор «Балтики» Тажутдин Качукаев в эфире подкаста «Балтийцы». Он рассказал, что у губернатора области Антона Алиханова было неправильное представление о сумме, которая необходима для выступления в лиге.

«Но мы его убедили, что нам миллиард не нужен. Можно выступать с бюджетом в два раза меньше и быть в середине таблицы», — рассказал генеральный директор. Также он добавил, что «Балтика» заработает на участии в Премьер-лиге.

«У нас есть понимание, как будет клуб функционировать. В Премьер-лиге около пяти-шести матчей с топ-клубами. Клуб заработает. Мы заработали около 6 миллионов на одной только игре с Локомотивом. Таких игр у нас будет шесть или семь. То есть это уже около 40 миллионов бюджета. Клуб Премьер-лиги получает порядка 100 миллионов за продажу медиа-прав на „Матч ТВ“. Это еще пополнение бюджета», — уточнил Качукаев. Он добавил, что всю эту информацию рассказали Алиханову и «он нас услышал».


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