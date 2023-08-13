«Балтика» проиграла «Динамо» в своем очередном матче РПЛ

Московское «Динамо» победило калининградскую «Балтику» в домашнем матче 4‑го тура МИР Российской премьер‑лиги (РПЛ). Об этом сообщает Sportbox.ru.



Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. Первый тайм завершился со счетом 0:0. Во втором тайме голы забили игроки «Динамо» Станислав Бессмертный (55‑я минута) и Денис Макаров (75-я минута).

После этого матча «Динамо» поднялось на пятое место в турнирной таблице РПЛ с 7 очками, калининградцы идут на двенадцатой строчке с 3 очками.

В следующем туре «Динамо» примет ЦСКА, «Балтика» дома сыграет с «Уралом». Оба матча пройдут 19 августа.

Как писал «Новый Калининград», 10 августа домашний матч «Ахмата» против «Балтики» закончился со счётом 0:2 в пользу калининградцев.



6 августа калининградская «Балтика» провела первый домашний матч после выхода в Российскую премьер-лигу (РПЛ) и одержала победу. Игра завершилась со счетом 2:1.

