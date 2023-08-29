«Балтика» обратилась в РФС из-за эпизода в матче с «Крыльями Советов»

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по обращению футбольного клуба «Балтика» рассмотрит эпизод с неназначением пенальти в матче шестого тура Премьер-лиги в ворота «Крыльев Советов». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на службу коммуникаций РФС.



«ЭСК РФС по обращению «Балтики» рассмотрит эпизод с неназначением пенальти на 39-й минуте в ворота «Крыльев Советов», — сообщили агентству в РФС.

В воскресенье, 27 августа, «Балтика» на выезде уступила «Крыльям Советов» со счетом 1:2. Калининградский футбольный клуб занимает предпоследнее, 15-е, место в турнирной таблице РПЛ, набрав три очка в шести матчах.