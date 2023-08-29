«Балтика» обратилась в РФС из-за эпизода в матче с «Крыльями Советов»

Все новости по теме: Балтика

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по обращению футбольного клуба «Балтика» рассмотрит эпизод с неназначением пенальти в матче шестого тура Премьер-лиги в ворота «Крыльев Советов». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на службу коммуникаций РФС.

«ЭСК РФС по обращению «Балтики» рассмотрит эпизод с неназначением пенальти на 39-й минуте в ворота «Крыльев Советов», — сообщили агентству в РФС.

В воскресенье, 27 августа, «Балтика» на выезде уступила «Крыльям Советов» со счетом 1:2. Калининградский футбольный клуб занимает предпоследнее, 15-е, место в турнирной таблице РПЛ, набрав три очка в шести матчах.

Ранее «Балтика» обращалась в РФС с просьбой пересмотреть решение арбитра о назначении пенальти во время последнего матча с «Уралом». Тогда комиссия не пошла навстречу калининградскому клубу.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter