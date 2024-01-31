«Факел» обыграл «Балтику» в товарищеском матче в среду, 31 января, со счётом 2:1. Игра прошла на сборах в Турции, пишет «Спорт-Экспресс».

Победу воронежскому клубу принесли голы Евгения Маркова, реализовавшего пенальти, и Хызыра Аппаева. За балтийцев с пенальти отличился Анхело Энрикес.

25 января «Балтика» одержала победу в товарищеском матче против команды «Борац», лидирующей в чемпионате Боснии и Герцеговины. Игра прошла в Белеке и завершилась со счетом 2:0.

Следующий товарищеский матч «Балтика» проведёт против тольяттинского «Акрона» 3 февраля. По итогам осенней части чемпионата России по футболу калининградцы находятся в зоне вылета, занимая 15 место из 16. Весенняя часть сезона стартует в середине марта. Первым соперником «Балтики» станет «Краснодар».