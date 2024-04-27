«Балтика» в воскресенье сыграет с ЦСКА

«Балтика» в воскресенье сыграет с ЦСКА
Фото: ФК «Балтика»
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Калининградская «Балтика» в рамках 26 тура российской Премьер-лиги сыграет против московского ЦСКА. Встреча на «Ростех Арене» состоится в воскресенье, 28 апреля. 6+

Из-за поражения «Краснодару» в среду и минимальной победы «Ахмата» над «Сочи» в матчах перенесённого 21 тура балтийцы опустились на 15 место, имея в активе 23 очка. С этой позиции команда млжет вылететь из высшего дивизиона напрямую. «Балтике» необходимо вернуться в зону стыковых матчей, где сейчас располагаются «Урал» и «Оренбург». Отставание — 1 и 3 очка соответственно. Победа над армейцами поднимет калининградцев на промежуточное 14 место. ЦСКА в чемпионате на данный момент идёт на 7 строчке с 38 очками.

Калининградцы встречались с армейцами в полуфинале пути РПЛ Кубка России. В двухматчевом противостоянии, 3 и 16 апреля, москвичи оказались сильнее и отправили «Балтику» в путь регионов. В игре первого круга Премьер-лиги 30 сентября ЦСКА дома минимально обыграл команду Сергея Игнашевича — 1:0.

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