«Балтика» сыграет с «Уралом» на выезде 6 мая

«Балтика» сыграет с «Уралом» на выезде 6 мая
Фото: телеграм-канал ФК «Балтика»
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«Балтика» в понедельник, 6 мая, на выезде сыграет с екатеринбургским «Уралом». Матч 27 тура российской Премьер-лиги начнётся в 14:45 (0+).

Предстоящая встреча станет во многом определяющей для калининградцев. В случае победы балтийцы имеют шансы покинуть зоны вылета и стыковых матчей. На данный момент команда Сергея Игнашевича располагается на промежуточном 14 месте с 26 очками, «Урал» — на строчку ниже. Прямые конкуренты «Балтики» в борьбе за выживание — воронежский «Факел» и нижегородский «Пари НН» — в рамках тура сыграют с «Зенитом» и «Спартаком» соответственно.

Прошлая игра калининградцев завершилась победой над «Ростовом» в полуфинале Пути регионов Кубка России — 0:1. До этого в матче РПЛ балтийцы на «Ростех Арене» обыграли московский ЦСКА со счётом 3:1.

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