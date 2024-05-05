«Балтика» сыграет с «Уралом» на выезде 6 мая

«Балтика» в понедельник, 6 мая, на выезде сыграет с екатеринбургским «Уралом». Матч 27 тура российской Премьер-лиги начнётся в 14:45 (0+).

Предстоящая встреча станет во многом определяющей для калининградцев. В случае победы балтийцы имеют шансы покинуть зоны вылета и стыковых матчей. На данный момент команда Сергея Игнашевича располагается на промежуточном 14 месте с 26 очками, «Урал» — на строчку ниже. Прямые конкуренты «Балтики» в борьбе за выживание — воронежский «Факел» и нижегородский «Пари НН» — в рамках тура сыграют с «Зенитом» и «Спартаком» соответственно.