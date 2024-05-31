Ермак: «Балтика» способна победить в финале Кубка России за счёт дисциплины

«Балтика» может обыграть «Зенит» в финале Кубка России по футболу за счёт дисциплинированности. Для этого команде необходимо сконцентрироваться на предстоящем матче. Об этом «Новому Калининграду» в пятницу, 31 мая, заявил министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак.

Он сразу оговорился, что рассуждает с точки зрения болельщика, а не эксперта. У калининградской команды есть неплохие шансы на победу в турнире, так как «это тот случай, когда нужно сыграть всего лишь один матч, а не целый чемпионат». По его мнению, для триумфа балтийцам нужно проявить характер.

«Я уверен, что „Балтика“ может собраться, тем более „Зенит“ выиграл такой трудный чемпионат для себя. <...> И в этом смысле у Балтики есть шанс. Но это тот случай, когда мы можем выиграть за счёт дисциплины, за счёт порядка. Та самая ситуация, когда порядок бьёт класс», — пояснил министр.

Если калининградцы возьмут кубок, то этот сезон станет самым противоречивым за всю историю клуба, отмечает Ермак. С одной стороны — вылет из Премьер-лиги, с другой — красивые победы над соперниками, в том числе с крупным счётом, и возможный титул. Чиновник считает, что для закрепления в РПЛ команде не хватило везения.

«Есть такое понятие <...> „удача отвернулась“. Вот у нас в первом круге: очень много мы очков не добрали, когда казалось, [что] мы играем лучше соперников. Все здорово происходит, но почему-то мы теряли очки в самых таких непредсказуемых ситуациях. Ну, и последние матчи с „Уралом“ и с „Динамо“, [где] мы явно играли лучше. Где-то судейские решения были не в нашу пользу, которые повлияли на результат, где-то, может быть, элементарное невезение какое-то: даже в матче с „Локомотивом“ сколько раз мы могли забить и не забили. <...> Если в целом подводить вот такой итог сезона, мне как болельщику кажется, [что] просто „Балтике“ не повезло во многом», — дополнил себя Ермак.