Калининградскую «Балтику» по окончании сезона покинули три футболиста

Калининградскую «Балтику» по окончании сезона покинули три футболиста
Фото: пресс-служба ФК «Балтика»
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Калининградскую «Балтику» по завершении футбольного сезона покинули три футболиста. Об этом сообщает пресс-служба клуба во вторник, 4 июня.

Искать себе новые клубы будут вратарь Иван Коновалов и боснийский нападающий Гедеон Гузина. Ганец Джоель Фамейе вернётся в казанский «Рубин», откуда перебрался в Калининград на правах аренды в феврале.

«Мы благодарим парней за профессионализм, ответственное отношение к делу, колоссальную самоотдачу и вклад в победы „Балтики“», — отмечает пресс-служба клуба.

На фигуре Гузины клуб остановился подробнее. В телеграм-канале «Балтики» отмечается, что босниец провёл за клуб 57 матчей с июня 2022 года. Всего на счету футболиста 57 матчей, в которых он забил 17 голов и отдал 10 ассистов. В сезоне Первой лиги 2022/2023 Гузина стал лучшим бомбардиром турнира.

«Мы благодарим тебя за твой неоценимый вклад в достижение нашей заветной мечты, упорный труд и желаем только успехов дальнейшей карьере! Будем скучать, Гедегол», — попрощалась «Балтика» с нападающим.

По итогам сезона «Балтика» заняла предпоследнее, 15 место в РПЛ и вылетела в Первую лигу, откуда поднялась в высший дивизион в мае 2023 года. 2 июня калининградцы проиграли петербургскому «Зениту» в финале Кубка России по футболу в московских «Лужниках» со счётом 1:2. После матча главный тренер команды Сергей Игнашевич заявил о своём уходе из клуба.

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