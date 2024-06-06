Глава попечительского совета «Балтики» рассказал, когда назначат нового тренера

Главный тренер калининградской «Балтики» появится в течение следующих полутора недель. Об этом в четверг, 6 июня, заявил глава попечительского совета футбольного клуба и куратор спортивного направления госкорпорации «Ростех» Илья Мясников.

«Сейчас у нас некий лонг-лист по кандидатам в главные тренеры, смотрим тщательно, хотим очень внимательно отнестись к этому выбору. Выберем в ближайшее время, озвучим. А так менеджмент остаётся, мы доверяем абсолютно генеральному директору клуба, спортивному директору — это хорошая команда, мы в них верим», — рассказал Мясников.

Он отказался раскрывать имена потенциальных тренеров команды, отметив, что предположенных журналистами Сергея Ташуева и Сергея Юрана, которые покинули по ходу сезона Премьер-лиги «Факел» и «Пари НН» соответственно, в списке нет. При этом попечительский совет клуба понимает, что надо спешить с назначением менеджера команды, однако к выбору тренера «Ростех» хочет подойти основательно.

«Поверьте, мы каждый день обсуждаем, смотрим, рассуждаем, выбираем. Ну, наверное, давайте так, в течение недели-десяти дней нам надо определиться», — резюмировал глава попечительского совета.