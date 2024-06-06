Глава попечительского совета «Балтики» рассказал, когда назначат нового тренера

Главный тренер калининградской «Балтики» появится в течение следующих полутора недель. Об этом в четверг, 6 июня, заявил глава попечительского совета футбольного клуба и куратор спортивного направления госкорпорации «Ростех» Илья Мясников.
«Сейчас у нас некий лонг-лист по кандидатам в главные тренеры, смотрим тщательно, хотим очень внимательно отнестись к этому выбору. Выберем в ближайшее время, озвучим. А так менеджмент остаётся, мы доверяем абсолютно генеральному директору клуба, спортивному директору — это хорошая команда, мы в них верим», — рассказал Мясников.
Он отказался раскрывать имена потенциальных тренеров команды, отметив, что предположенных журналистами Сергея Ташуева и Сергея Юрана, которые покинули по ходу сезона Премьер-лиги «Факел» и «Пари НН» соответственно, в списке нет. При этом попечительский совет клуба понимает, что надо спешить с назначением менеджера команды, однако к выбору тренера «Ростех» хочет подойти основательно.
«Поверьте, мы каждый день обсуждаем, смотрим, рассуждаем, выбираем. Ну, наверное, давайте так, в течение недели-десяти дней нам надо определиться», — резюмировал глава попечительского совета.«Ростех» продолжит поддерживать «Балтику». Команде поставлена задача за сезон вернуться в РПЛ. По итогам кампании 2023/2024 калининградцы заняли предпоследнее, 15 место в российской Премьер-лиге и вылетели в Первую лигу, откуда поднялись в высший дивизион в мае 2023 года. 2 июня балтийцы проиграли петербургскому «Зениту» в финале Кубка России по футболу в московских «Лужниках» со счётом 1:2. После матча главный тренер команды Сергей Игнашевич заявил о своём уходе из клуба.