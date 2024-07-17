«Балтика» подписала игрока с опытом выступления в Лиге чемпионов УЕФА

Калининградскую «Балтику» пополнил футболист с опытом выступления в Лиге чемпионов УЕФА. Об этом клуб сообщил в своём телеграм-канале.

Им стал 31-летний крайний защитник Денис Терентьев. Он является воспитанником академии санкт-петербургского «Зенита», за основной состав сине-бело-голубых дебютировал в мае 2012 года. Летом 2015 года Терентьев перебрался в «Ростов», где в составе южан стал вице-чемпионом России сезона 2015-2016.

В следующем сезоне Денис вместе с «Ростовом» сыграл в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА, где жёлто-синие попали в один квартет вместе с мадридским «Атлетико», мюнхенской «Баварией» и голландским «ПСВ». В «группе» Терентьев принял участие в пяти матчах, в двух из которых — с испанцами и немцами на выезде — отбегал по 90 минут. В том же сезоне «Ростов», заняв третье место в квартете Лиги чемпионов, продолжил своё еврокубковое участие в Лиге Европы. Во втором по значимости турнире старого света южане встретились в ⅛ финала с английским «Манчестер Юнайтед». В матчах с манкунианцами Терентьев выходил на поле с первых минут.

В июне 2017 года футболист вернулся в питерский «Зенит», однако спустя два сезона отправился в годичную аренду в «Уфу». «В октябре 2020-го перешёл в „Ростов“, где в общей сложности провел 135 матчей, в которых отличился 2 забитыми мячами и 6 результативными передачами. Трудовое соглашение заключено сроком до 30 июня 2025-го с возможностью продления еще на один год», — представила «Балтика» своего новичка.

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