В воскресенье «Балтика» сыграет с хабаровским СКА в Калининграде

В воскресенье «Балтика» сыграет с хабаровским СКА в Калининграде
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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В воскресенье, 3 ноября, «Балтика» сыграет против хабаровского СКА. Матч пройдёт на «Ростех Арене» и начнётся в 18:00, говорится в календаре Первой лиги, опубликованном на сайте калининградского клуба (0+).

При любом результате встречи балтийцы останутся на второй строчке турнирной таблицы. Следующий третьим тульский «Арсенал» 2 ноября проиграл саратовскому «Соколу», оставшись при этом с 26 очками. Лидирующий в первенстве «Торепедо» встречу с владикавказской «Аланией» выиграл и набрал 33 балла. В случае своей победы «Балтика» сравняется по очкам с автозаводцами.

Калининградцы 29 октября вылетели из Кубка России, проиграв екатеринбургскому «Уралу». До этого балтийцы обыграли чёрно-жёлтых в Первой лиге, одержав волевую победу со счётом 2:1. Обе встречи также прошли на «Ростех Арене».

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