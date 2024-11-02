В воскресенье «Балтика» сыграет с хабаровским СКА в Калининграде

В воскресенье, 3 ноября, «Балтика» сыграет против хабаровского СКА. Матч пройдёт на «Ростех Арене» и начнётся в 18:00, говорится в календаре Первой лиги, опубликованном на сайте калининградского клуба (0+).

При любом результате встречи балтийцы останутся на второй строчке турнирной таблицы. Следующий третьим тульский «Арсенал» 2 ноября проиграл саратовскому «Соколу», оставшись при этом с 26 очками. Лидирующий в первенстве «Торепедо» встречу с владикавказской «Аланией» выиграл и набрал 33 балла. В случае своей победы «Балтика» сравняется по очкам с автозаводцами.