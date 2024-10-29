Калининградская «Балтика» вылетела из Кубка России по футболу

Калининградская «Балтика» вылетела из Кубка России по футболу
Фото: ФК «Балтика»
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Калининградская «Балтика» вылетела из Кубка России по футболу, проиграв екатеринбургскому «Уралу». Матч шестого этапа пути регионов турнира прошёл на «Ростех Арене» во вторник, 29 октября, и завершился минимальной победой гостей, сообщил корреспондент «Нового Калининграда».

Единственный в игре мяч пришёлся на самое начало второго тайма. Его забил защитник «Урала» Мингиян Бевеев на 48-й минуте. В оставшееся время балтийцы отыграться не смогли. Поражение с минимальным счётом ознаменовало для калининградцев вылет из турнира.

В прошлом сезоне «Балтика» выиграла свою группу Пути РПЛ Кубка России, выступая в высшем дивизионе, и в этой сетке дошла до полуфинала. Там калининградцы уступили московскому ЦСКА и опустились в Путь регионов. Во втором своём полуфинале, только уже сеткой ниже, команда обыграла «Спартак» и получила право сыграть в главном матче на стадионе «Лужники». 2 июня «Балтика» уступила в финале петербургскому «Зениту». После игры бывший главный тренер калининградской команды Сергей Игнашевич объявил об отставке.

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