Калининградская «Балтика» вылетела из Кубка России по футболу, проиграв екатеринбургскому «Уралу». Матч шестого этапа пути регионов турнира прошёл на «Ростех Арене» во вторник, 29 октября, и завершился минимальной победой гостей, сообщил корреспондент «Нового Калининграда».

Единственный в игре мяч пришёлся на самое начало второго тайма. Его забил защитник «Урала» Мингиян Бевеев на 48-й минуте. В оставшееся время балтийцы отыграться не смогли. Поражение с минимальным счётом ознаменовало для калининградцев вылет из турнира.