Калининградскую «Балтику» покинул один из результативных защитников команды

Калининградскую «Балтику» покинул один из результативных защитников команды
Изображение: ФК «Балтика»
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«Балтику» покинул один из результативных защитников команды. Об этом калининградский клуб сообщил в своих социальных сетях.

Первым игроком, который ушёл из «Балтики» во время зимнего перерыва сезона 2024/2025, стал Кирилл Маляров. Отмечается, что клуб и игрок расторгли трудовое соглашение по обоюдному согласию. Он переехал в Калининград летом 2022 года, был основным в составе команды в сезоне Первой лиги 2022/2023 и помог клубу впервые за 25 лет выйти в российскую Премьер-лигу.

В РПЛ за «Балтику» у Кирилла 20 матчей и 1126 минут на поле. Портал Transfermarkt сообщает, что в Первой лиге 2024/2025 Маляров сыграл в девяти встречах и отметился одним голом.

«Кирилл стал Балтийцем в июне 2022 года. За это время защитник принял участие в 73 матчах, в которых отличился тремя голами и девятью голевым передачами», — сообщила «Балтика» и попрощалась с Маляровым.

По итогам осенней части Первой лиги «Балтика» стала зимним чемпионом турнира. Промежуточный титул команде достался после победного домашнего матча 21 тура против владикавказской «Алании», который завершился со счётом 3:0. Калининградцы набрали 45 очков и ушли на зимнюю паузу в чемпионате на первой строчке таблицы. В начале декабря клуб представил график зимней подготовки к возобновлению турнира.

Возобновление первенства запланировано на 1 марта. В этот день, согласно календарю турнира, «Балтика» в Калининграде должна принять ярославский «Шинник». Время начала встречи на данный момент не установлено.


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