«Балтика» намерена взять одного болельщика на первый сбор в Турцию

«Балтика» заявила о намерении взять на свой первый учебно-тренировочный сбор одного болельщика. Его определят в результате конкурса. Об этом калининградский клуб сообщил в своих социальных сетях.

Команда отметила, что запустила «новый и абсолютно уникальный для российского футбола проект „Выжить в Белеке“». Про отбор участников в клубе расскажут позже, однако сразу отметили, что возраст будет строго 18+. Победитель конкурса пройдёт медицинское обследование с футболистами «Балтики» в Москве. После этого болельщик отправится с ними на первый сбор в Турцию, где в течение недели на себе «испытает все прелести работы футболиста».

«Изнурительные тренировки, интервью, тяжелая работа, реальное выживание и незабываемые эмоции — все это мы покажем в нашем новом проекте, где мы будем следить за каждым шагом нашего героя», — говорится в сообщении футбольного клуба.