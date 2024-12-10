«Балтика» намерена взять одного болельщика на первый сбор в Турцию

«Балтика» намерена взять одного болельщика на первый сбор в Турцию
Изображение: ФК «Балтика»
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«Балтика» заявила о намерении взять на свой первый учебно-тренировочный сбор одного болельщика. Его определят в результате конкурса. Об этом калининградский клуб сообщил в своих социальных сетях.

Команда отметила, что запустила «новый и абсолютно уникальный для российского футбола проект „Выжить в Белеке“». Про отбор участников в клубе расскажут позже, однако сразу отметили, что возраст будет строго 18+. Победитель конкурса пройдёт медицинское обследование с футболистами «Балтики» в Москве. После этого болельщик отправится с ними на первый сбор в Турцию, где в течение недели на себе «испытает все прелести работы футболиста».

«Изнурительные тренировки, интервью, тяжелая работа, реальное выживание и незабываемые эмоции — все это мы покажем в нашем новом проекте, где мы будем следить за каждым шагом нашего героя», — говорится в сообщении футбольного клуба.

По итогам осенней части Первой лиги «Балтика» стала зимним чемпионом турнира. Промежуточный титул команде достался после победного домашнего матча 21 тура против владикавказской «Алании», который завершился со счётом 3:0. Калининградцы набрали 45 очков и ушли на зимнюю паузу в чемпионате на первой строчке таблицы. В начале декабря клуб представил график зимней подготовки к возобновлению турнира.

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