Тренерский штаб «Балтики» признали лучшим в Первой лиге третий раз подряд

Тренерский штаб калининградской «Балтики» признали лучшим в Первой лиге третий раз подряд. Об этом футбольный клуб сообщил в своих социальных сетях.

Калининградцы провели в ноябре пять игр первенства. В них футболисты добыли максимальные 15 очков, выиграв все встречи с общим счётом 10:2.

«Бело-синие выиграли 5 матчей в прошедшем месяце и 3-й раз подряд победили в голосовании среди болельщиков», — говорится в заявлении.

Тренерский штаб Андрея Талалаева признавали лучшим в Первой лиге также в сентябре и октябре. Он стал тренером калининградцев 6 сентября. На этом посту Талалаев сменил Александра Грищенко, при котором команда сыграла в восьми официальных матчах, добыла три победы, четыре раза сыграла вничью и потерпела одно поражение.

По итогам осенней части Первой лиги «Балтика» стала зимним чемпионом турнира. Промежуточный титул команде достался после победного домашнего матча 21 тура против владикавказской «Алании», который завершился со счётом 3:0. Калининградцы набрали 45 очков и ушли на зимнюю паузу в чемпионате на первой строчке таблицы.

Возобновление первенства запланировано на 1 марта. В этот день, согласно календарю турнира, «Балтика» в Калининграде должна принять ярославский «Шинник». Время начала встречи на данный момент не установлено.