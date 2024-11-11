Тренерский штаб «Балтики» признали лучшим в Первой лиге второй месяц подряд

Тренерский штаб «Балтики» признали лучшим в Первой лиге второй месяц подряд
Андрей Талалаев (слева) и Равиль Измайлов (справа). Фото: ФК «Балтика»
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Тренерский штаб калининградской «Балтики» признали лучшим в Первой лиге России по футболу второй месяц подряд. Об этом сообщается в официальной группе первенства в социальной сети «ВКонтакте».

Калининградцы в октябре провели шесть матчей. Четыре из них футболисты выиграли с общим счётом 11:2. При этом у балтийцев есть «сухая» ничья с нижнекамским «Нефтехимиком», а также вылет из Кубка России от екатеринбургского «Урала». Ту встречу подопечные Талалаева проиграли со счётом 0:1 в Калининграде.

«Очень хотим сообщить, что второй месяц подряд звание лучшего тренерского штаба месяца достается Андрею Талалаеву и его помощникам из „Балтики“», — говорится в заявлении организаторов турнира.

После 18 туров Первой лиги калининградцы идут в лидерах чемпионата с 36 очками, разделяя первую строчку в турнирной таблице с московским «Торпедо». «Автозаводцы» располагаются выше за счёт лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. Следующий свой матч «Балтика» проведёт в Татарстане. В субботу, 16 ноября, футболисты встретятся с «КАМАЗом» в Набережных Челнах.

Напомним, перед началом сезона попечительский совет «Балтики» поставил клубу задачу за сезон вернуться в российскую Премьер-лигу. По итогам сезона 2023/2024 калининградцы заняли предпоследнее место в высшем дивизионе и оказались в Первой лиге, откуда годом ранее вышли в РПЛ. В своём интервью после назначения Талалаев заявил, что к зиме команда должна войти в четвёрку лучших команд турнира, а по окончании первенства занять место, дающее прямую путёвку в Премьер-лигу.

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