Тренерский штаб «Балтики» признали лучшим в Первой лиге второй месяц подряд

Тренерский штаб калининградской «Балтики» признали лучшим в Первой лиге России по футболу второй месяц подряд. Об этом сообщается в официальной группе первенства в социальной сети «ВКонтакте».

Калининградцы в октябре провели шесть матчей. Четыре из них футболисты выиграли с общим счётом 11:2. При этом у балтийцев есть «сухая» ничья с нижнекамским «Нефтехимиком», а также вылет из Кубка России от екатеринбургского «Урала». Ту встречу подопечные Талалаева проиграли со счётом 0:1 в Калининграде.

«Очень хотим сообщить, что второй месяц подряд звание лучшего тренерского штаба месяца достается Андрею Талалаеву и его помощникам из „Балтики“», — говорится в заявлении организаторов турнира.

После 18 туров Первой лиги калининградцы идут в лидерах чемпионата с 36 очками, разделяя первую строчку в турнирной таблице с московским «Торпедо». «Автозаводцы» располагаются выше за счёт лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. Следующий свой матч «Балтика» проведёт в Татарстане. В субботу, 16 ноября, футболисты встретятся с «КАМАЗом» в Набережных Челнах.