СМИ: «Балтика» согласовала трансфер племянника экс-игрока мадридского «Реала»

Калининградская «Балтика» согласовала трансфер племянника экс-игрока мадридского «Реала». Об этом сообщил «Советский спорт».

Первым подписанием клуба в зимнее трансферное окно может стать левый защитник софийской «Славии» Квентин Зеедорф. Он является племянником четырёхкратного победителя Лиги чемпионов УЕФА, бывшего игрока мадридского «Реала», итальянского «Милана» и сборной Нидерландов Кларенса Зеедорфа. Издание пишет, что «Балтика» уже согласовала переход 24-летнего футболиста.

Квентин Зеедорф, согласно порталу Transfermarkt, ранее выступал за молодёжные команды арнемского «Витесса» (Нидерланды). Взрослую карьеру защитник начал в Польше, когда перешёл в «Заглембе» из Сосновца. В 2023 году Зеедорф перебрался в Болгарию. За софийскую «Славию» у футболиста 22 матча, один гол и три результативные передачи.

По итогам осенней части Первой лиги «Балтика» стала зимним чемпионом турнира. Промежуточный титул команде достался после победного домашнего матча 21 тура против владикавказской «Алании», который завершился со счётом 3:0. Калининградцы набрали 45 очков и ушли на зимнюю паузу в чемпионате на первой строчке таблицы. В начале декабря клуб представил график зимней подготовки к возобновлению турнира.

Возобновление первенства запланировано на 1 марта. В этот день, согласно календарю турнира, «Балтика» в Калининграде должна принять ярославский «Шинник». Время начала встречи на данный момент не установлено.