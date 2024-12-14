СМИ: «Балтика» согласовала трансфер племянника экс-игрока мадридского «Реала»

СМИ: «Балтика» согласовала трансфер племянника экс-игрока мадридского «Реала»
Квентин Зеедорф. Фото: pfcslavia.com
Все новости по теме: Балтика

Калининградская «Балтика» согласовала трансфер племянника экс-игрока мадридского «Реала». Об этом сообщил «Советский спорт».

Первым подписанием клуба в зимнее трансферное окно может стать левый защитник софийской «Славии» Квентин Зеедорф. Он является племянником четырёхкратного победителя Лиги чемпионов УЕФА, бывшего игрока мадридского «Реала», итальянского «Милана» и сборной Нидерландов Кларенса Зеедорфа. Издание пишет, что «Балтика» уже согласовала переход 24-летнего футболиста.

Квентин Зеедорф, согласно порталу Transfermarkt, ранее выступал за молодёжные команды арнемского «Витесса» (Нидерланды). Взрослую карьеру защитник начал в Польше, когда перешёл в «Заглембе» из Сосновца. В 2023 году Зеедорф перебрался в Болгарию. За софийскую «Славию» у футболиста 22 матча, один гол и три результативные передачи.

По итогам осенней части Первой лиги «Балтика» стала зимним чемпионом турнира. Промежуточный титул команде достался после победного домашнего матча 21 тура против владикавказской «Алании», который завершился со счётом 3:0. Калининградцы набрали 45 очков и ушли на зимнюю паузу в чемпионате на первой строчке таблицы. В начале декабря клуб представил график зимней подготовки к возобновлению турнира.

Возобновление первенства запланировано на 1 марта. В этот день, согласно календарю турнира, «Балтика» в Калининграде должна принять ярославский «Шинник». Время начала встречи на данный момент не установлено.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter