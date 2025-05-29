Либеро «Локомотива» Алла Галкина объявила о завершении игровой карьеры

Либеро «Локомотива» Алла Галкина объявила о завершении игровой карьеры
Алла Галкина. Фото: ВК «Локомотив» Калининградская область
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Либеро калининградского «Локомотива» Алла Галкина объявила о завершении игровой карьеры. Об этом волейбольный клуб сообщил в своём телеграм-канале.

«Двукратная чемпионка России, обладательница Кубка России и Суперкубка России в составе „Локомотива“, мастер спорта международного класса Алла Галкина завершает спортивную карьеру! Мы благодарим Аллу за ее труд, самоотдачу, позитив, отзывчивость и вклад в победы нашей команды! Желаем счастья и успехов! В истории „Локо“ — навсегда!» — попрощался «Локомотив».

Галкина играла за калининградский волейбольный клуб с момента основания и провела в нём семь сезонов. Она является двукратной чемпионкой России, один титул из которых она завоевала в составе «Локомотива» в 2025 году. Помимо победы в Суперлиге, волейболистка является победителем Кубка страны этого же года.

Ранее «Локомотив» покинули турецкая диагональная Эбрар Каракурт, доигровщица Ирина Воронкова и нападающая из Доминиканы Алондра Тапиа. Ксения Парубец, присоединившаяся к «Локомотиву» в 2022 году, взяла паузу в игровой карьере. Первым трансфером на вход в межсезонье стала бразильская нападающая Киси Насименто.


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