Либеро «Локомотива» Алла Галкина объявила о завершении игровой карьеры

Либеро калининградского «Локомотива» Алла Галкина объявила о завершении игровой карьеры. Об этом волейбольный клуб сообщил в своём телеграм-канале.

«Двукратная чемпионка России, обладательница Кубка России и Суперкубка России в составе „Локомотива“, мастер спорта международного класса Алла Галкина завершает спортивную карьеру! Мы благодарим Аллу за ее труд, самоотдачу, позитив, отзывчивость и вклад в победы нашей команды! Желаем счастья и успехов! В истории „Локо“ — навсегда!» — попрощался «Локомотив».

Галкина играла за калининградский волейбольный клуб с момента основания и провела в нём семь сезонов. Она является двукратной чемпионкой России, один титул из которых она завоевала в составе «Локомотива» в 2025 году. Помимо победы в Суперлиге, волейболистка является победителем Кубка страны этого же года.