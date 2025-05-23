Калининградский «Локомотив» объявил о своём первом трансфере в межсезонье. Клуб пополнила диагональная нападающая из Бразилии Киси Насименто. Об этом «железнодорожники» сообщили в своём телеграм-канале.

Спортсменке 25 лет. Её рост составляет 191 см. Ранее Насименто выступала за бразильские клубы «Сан-Кристован», «Сан-Паулу Баруэри» и «Минас».

«Двукратная чемпионка Бразилии, обладательница Кубка и дважды Суперкубка Бразилии. Победительница клубного чемпионата Южной Америки. В составе сборной Бразилии — серебряный призер чемпионата мира, Лиги наций 2022 года и Кубка мира 2023 года. Победительница чемпионата Южной Америки 2023 года. Неоднократно признавалась лучшей нападающей и самым ценным игроком в составе клубов и национальной сборной. Boas-vindas, Kisi!» — представил клуб новую нападающую.