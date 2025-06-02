В «Локомотив» после двух лет в Италии вернулась доигровщица Капралова

В калининградский «Локомотив» после двух лет в Италии вернулась доигровщица Анастасия Капралова. Об этом волейбольный клуб сообщил в своём телеграм-канале.

«После двух лет в Италии, где она на правах аренды выступала за „Новару“ и „Кунео“, Настя возвращается Калининград! Добро пожаловать домой!» — сообщил клуб.

Ранее «Локомотив» пополнила бразильская нападающая Киси Насименто. Турецкая диагональная Эбрар Каракурт, доигровщица Ирина Воронкова и нападающая из Доминиканы Алондра Тапиа покинули Калининград. Ксения Парубец, присоединившаяся к «Локомотиву» в 2022 году, взяла паузу в игровой карьере.